一名人妻與玩遊戲認識的男網友發展婚外情，其丈夫直到子女告知「媽媽手機裡有跟別的叔叔的合照」，才得知自己戴綠帽，憤而與妻離婚並對簿公堂。苗栗地院審理後，判2人須連帶賠償2萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張於2010年間與陳姓女子結婚，婚後育有2子女，現已離婚，但陳女在2021年9月、婚姻存續期間行跡詭異，經常躲起來使用手機，甚至他還從子女的口中聽聞陳女的手機中有與陌生男子的親密合照，透過子女翻拍陳女的手機畫面，他才確信陳女出軌。

人夫控訴，孩子翻拍回來的對話紀錄中，一名王姓男子對陳女說，「親愛的老婆，我到家了」，陳女則回「你這色老闆」等語，甚至兩人還談及陳女要離婚，以及未成年子女監護權的訴訟，推論2人曾發生性關係，且其行為已嚴重破壞他的家庭生活幸福美滿，故向2人提告請求連帶賠償30萬元。

對此，陳女辯稱，王男僅是透過網路遊戲認識，在網路遊戲世界中，網友都會互稱網公、網婆，強調兩人絕無逾越正常男女交往的親密關係，是丈夫曲解她與王男的對話紀錄。

苗栗地院法官勘驗證據，認為無法證明陳女有與王男發生性行為，但2人的對話的確有互稱老婆表達愛意，會使人夫感到不快，審酌後判2人須連帶賠償人夫2萬元。可上訴。