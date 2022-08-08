海南疫情持續升溫，昨（7）日0至24時，海南省新增本土確診病例504例，其中245例為無症狀感染者。疫情重災區三亞市新增413例，占海南當日新增本土確診病例的8成。海口市昨新增4例，官方決定今日6時起到晚上19時，全市實行臨時性全域靜態管理。

據海南衛健委消息，昨日三亞市新增413例、儋州市37例、陵水縣19例、萬寧市9例、澄邁縣6例、海口市4例、東方市3例、臨高縣3例、瓊海市3例、樂東縣2例、昌江縣1例、定安縣2例、五指山市2例。

從1日至昨日，海南本輪疫情累計報告本土確診病例1431例，其中無症狀感染者449例；疫情重災區三亞市已累計1210例。

海南省省會海口決定，今日6時起到晚上19時，全市實行臨時性全域靜態管理，期間嚴格人員流動管理。所有鄉鎮（辦事處）、村（社區）、小區實施封閉管理，區域內除核酸檢測、醫療救護、應急搶險、城市保供、垃圾處理、行政執法等工作人員外，全體市民非必要一律不外出、不開車、不聚集、不進入公共場所、不進入其他村（社區）和小區。有急危重症患者、孕產婦等緊急就醫需求的，經村（社區）同意後，方可外出。

社會運作方面，重點企業在做好疫情防控的前提下，保持正常生產，實施封閉管理；除重點企業及保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業外，所有企業一律居家辦公。除農貿市場、超市、藥店、醫院、餐飲類企業（只提供快遞外賣服務）等生活必需場所，其他公共場所、門店暫停開放營業。