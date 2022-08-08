民進黨台北市長參選人陳時中近日拋出「國際事務局」引發熱議，他說，要設國際事務局有人有點受不了，「這就是他為什麼要選市長，選上市長他就可安排」。不過，國民黨台北市議員鍾沛君日前在臉書寫下，安排什麼？還是沒說，大概還是陳過去不知怎麼接話的空洞詞彙：「做自己靈魂的主人」！

陳時中說要有「國際事務局」，有人就有點受不了，但他覺得很奇怪，應該要說「這個好、這個讚」，好的事情要大家一起做，有人說局處不夠，大家就煩惱東、煩惱西，「這就是我什麼要選市長，因為選上市長我就可以做安排」。

對此，鍾沛君6日在臉書說，想當面請教陳時中，成立「國際事務局」就可以掙脫世界受限「一中」敘事思考框架的依據是哪來的？先不提陳時中避談依法台北市只能有32個一級單位，目前已有22局、5處、4委員會，31個所屬一級機關，遑論疊床架屋和實際功能從來不會劃上等號，這個局具體要做什麼、怎麼做，陳時中又是那套「台北市民」的調調，「這就是我什麼要選市長，因為選上市長我就可以做安排」。

鍾沛君直言，安排什麼？還是沒說，「我看陳時中大概就是只能像他自己被問到抗中保台當神主牌時，那一句現場不知怎麼接話的空洞詞彙：『做自己靈魂的主人』！」