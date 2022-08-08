烏克蘭和土耳其官員表示，根據一項和平運輸協定，解除了出口封鎖，周日總共有4艘穀物船從黑海的港口駛離烏克蘭，總計運輸17萬噸玉米和其它穀物，輸往世界其它地區。

另外烏克蘭基礎設施部周日指出，自戰爭以來，首艘貨輪已經抵達烏克蘭的Chornomorsk港口，該船將用來載運烏克蘭穀物，並輸往國際市場。烏克蘭國防部表示，FULMAR S貨輪已經抵達烏克蘭，準備裝貨。

烏克蘭基礎設施部長Oleksandr Kubrakov說，計畫進一步增加出貨量，逐漸轉向更大規模的工作，在不久的將來確保這些港口有能力每月處理至少100艘貨船。

在俄烏戰爭爆發之前，烏克蘭和俄羅斯總計占全球小麥出口的3分之1。在和平時期，烏克蘭每月從黑海出口高達600萬噸的穀物。

根據俄烏和土耳其、聯合國的四方協議，第一艘運糧船在上周一(1日)從烏克蘭港口出發。據烏克蘭駐黎巴嫩大使表示，該船不會如期於周日抵達終點黎巴嫩，將會稍延期。