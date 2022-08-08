瞄準消費者蔬食需求，全家便利商店(5903)攜手善(廾果)集團旗下上善豆家、Vegan Amore蔬慕兩大中西式蔬食品牌，於8月10日起陸續推出4款中西式聯名蔬食新品，希望透過美味的蔬食體驗，搶攻綠色飲食商機。

據統計，台灣蔬食潛在客群超過600萬人，且近年隨健康、動物保護、環保減碳等理念興起，根據綠色和平統計，若所有台灣人一天不吃肉，即可減碳56510公噸，相當於145.2座大安森林公園一年的碳吸附量，讓具「植」感的蔬食餐點蔚為風潮。

全家便利商店鮮食OMO整合部黃正田部長表示，近年綠色飲食意識抬頭，不僅帶動彈性蔬食客的人口成長，亦有年輕化趨勢，截至今年7月「全家」蔬食商品業績已突破億元，相較去年同期成長近2成，其中主食類以烤蔬菜蕃茄筆尖麵最受蔬食客青睞，上市不到10日銷售即逾4萬份；輕食則以與上善豆家聯名的梅干若燥飯糰、媽媽煮藝美式香辣素雞米花為代表，顯見中西式蔬食各有其愛好者。

全家便利商店瞄準消費者蔬食需求，攜手善(廾果)集團旗下上善豆家、Vegan Amore蔬慕兩大中西式蔬食品牌，於8/10起陸續推出4款中西式聯名蔬食新品，首波攜手上善豆家主打中式蔬食，8月17日第二波端上架的則以西式蔬食為主，希望透過美味的蔬食體驗，搶攻綠色飲食商機。

全家第2季合併營收為221.9億元，稅後盈餘3.7億元，歸屬母公司淨利3.5億元，年增0.21%，單季每股盈餘為1.59元；累計今年上半年合併營收431.9億元，年增4.46%，稅後盈餘5.49億元，年減23.1%，歸屬母公司淨利5.2億元，年減21.9%，每股盈餘2.35元，較去年同期減少0.66元，總店數則達4066家。