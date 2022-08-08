這下子今年NBA選秀狀元班凱羅跟老鷹後衛穆雷之間樑子結大了！穆雷8日轉發一段他在業餘比賽利用假動作晃過班凱羅灌籃影片，更寫著，「歡迎來到大聯盟！他們都說這是不尊重，沒錯，我知道！」擺明就是完全不把班凱羅這位狀元放在眼裡。

班凱羅當然馬上不甘示弱發布IG限時動態回嗆，「哈哈，你沒有在IG關注我，還有所有的事情，代表這肯定算是私人恩怨？沒有關係，請你下次一定要來單獨防守我，不要再找別人來包夾我了。」其實重看這段影片就可知道為何班凱羅這麼火大。

因為這只是一場業餘比賽，沒想到穆雷看到班凱羅上前防守，先用假動作晃起班凱羅，還故意把他推開清出空間，然後把球拋向籃板反彈，穆雷直接空接爆扣成功，甚至口中不斷念念有詞，擺明還跟班凱羅嗆聲，最後把球用力丟給班凱羅示威。

由於魔術與老鷹都屬東區球隊，所以班凱羅在下個球季至少有3到4場例行賽的機會，可以碰上穆雷努力討回顏面，只是即將成為「六年級生」的穆雷，需要在業餘比賽如此修理還沒正式打過NBA的班凱羅，看來穆雷擺明就是要來重挫狀元銳氣。