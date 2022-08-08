雖然現在新冠肺炎疫情在台灣有趨緩的現象，但每日仍有近2萬人確診，就連藝人也逃不過被感染的可能。女星Albee（范乙霏）日前便透露自己近期確診，而且她除了反覆高燒外，幾乎頭痛、喉嚨痛等症狀都有形容是「吃全餐」，而她吃了診所開的管制藥物後，胸口甚至出現整片紅痧把她給嚇壞。

Albee昨（7）日晚間於臉書粉絲團上表示，自己已確診第4天，但她的症狀幾乎「吃全餐」，除了喉嚨如刀割外，拉肚子、全身劇痛、頭痛到吐、反覆發燒到40度、味覺半喪失都有出現，讓她忍不住直呼「是多怕我無聊？症狀一樣都沒少」。另外，她還提到因不停發燒到40度，所以診所也開了抗病毒的管制藥物給她服用，但沒想到吃了之後半夜仍持續發燒，燒到她自己醒來發現胸口竟然出痧，她索性就把胸口及頭部都刮一刮，沒想到刮完後還真的降溫了。

接著Albee也詳細的描述了她的症狀，她在發燒時會全身發冷狂抖就像是搭上鐵達尼號並且落水失溫的感覺，不管身上蓋了幾條被子都還是覺得冷，甚至「一閉上眼睛就覺得快要跟這個世界再見了」。而她目前體溫已恢復正常，但喉嚨仍然劇痛，也持續在腹瀉，只能無奈表示「等到這關打完收工後我應該又進化了吧」。

另外，Albee也特別提醒確診的朋友「開始吃抗病毒藥之後不能再吃清冠一號噢！」，並為持續幫病患看診的老爸預祝父親節快樂。