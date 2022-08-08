根據外媒報導，全球最大快遞商優比速（UPS）收購義大利醫療保健物流公司Bomi一事最快在8日敲定。

內情人士透露，這起價值數億美元的交易，將有助優比速擴展在歐洲與拉美的營運業務，並且也反映在疫情過後，醫療供給與設備運送的重要性已經日益增加。

建立於1985年的Bomi主要從事將影像設備、生物樣本與藥品等多項醫療產品運送到醫院、診所與研究室的業務。根據該公司網站，它在歐洲與拉美都有營運據點