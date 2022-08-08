58歲的劉錫明曾經是90年代炙手可熱的男神，更被唱片公司視為劉德華接班人，卻因為在拍攝劇集《烏金血劍》時，跟女主角周慧敏傳出緋聞，受到情敵倪震旗下的雜誌《Yes!》追擊，被封為「毒瘤明」，事業下滑後轉戰大陸，重新開始自己的演藝生涯。近日劉錫明進駐抖音，卻見他已經滿頭白髮，面青唇白，雙頰浮腫，一下蒼老很多，令人擔心健康狀況。

劉錫明早年於台灣生活，到中學時回流香港就學，曾參加全港歌唱比賽冠軍獲唱片公司招手，可惜當時被母親反對。自他從香港浸會學院音樂系畢業後，參加第6屆全球華人新秀歌唱大賽奪得亞軍而加入娛樂圈，隔年報讀第15期藝員訓練班，同期同學包括郭富城、林家棟、麥長青、黃德斌、黎芷珊等，正式展開演藝生涯。

劉錫明以帥氣小生的形象知名，拍過《三千鴉殺》、《鏡．雙城》等劇集，58歲的他這幾年入鄉隨俗在抖音拍片，只見他白髮蒼蒼，面青唇白，疲倦憔悴、有氣無力的模樣一曝光，讓眾網震驚不已，而且在其他影片中，也是這樣的虛弱狀態，眾人紛紛提醒在賺錢之餘，也需要注意身體健康。

劉錫明與年輕時差距甚大。(圖/微博)

劉錫明去年早就被網友直擊過，他正在出席餐廳活動，雖然並沒有維持當年帥氣的樣貌，但還是活力充沛、相當健康，令一票很多沒有看見他的粉絲，都非常開心，紛紛留言：「很想念錫明哥」、「錫明哥何時再拍劇」。