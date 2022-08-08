分析師郭明錤在天風證券網路帳號發布報告，指蘋果（NASDAQ： AAPL）AR／MR頭戴裝置，最快在明（2023）年1月發表，且將成為iPhone後的下一個革命性消費性電子產品。

睽違8個月，郭明錤再度於天風證券微信帳號發表研究成果，等同向外界宣告自己還具有券商分析師身分，並標註位置在香港。

郭明錤指出，明年1月蘋果會發表蘋果AR／MR頭戴裝置應用場景、軟體／服務／開發的生態與硬體規格細節，目前市場預期售價為2000-2500美元或以上。

郭明錤表示，過往iPhone、Wii等劃時代的消費性電子之所以成功 ，就是因為提供了人們在發表／發售前難以想像的創新體驗，故目前大部分投資人對Apple AR／MR應用場景抱有疑慮是合理的。

郭明錤認為，若Apple AR／MR頭戴裝置在未來數年出貨快速成長能形成市場共識，則Apple與 AR／MR頭戴裝置供應鏈的股票將會被重新評等並有利股價。他建議與既有Apple產品比較，關注的相關零組件包括機構件、顯示器 、散熱相關，因這分別涉及是否讓使用者有絕佳的沈浸式體驗、配戴舒適、維持高速運算效率等，並指AR／MR頭戴裝置與Apple既有產品共用許多相似的零組件，但處理器、光學模組 (RGB相機、眼球追蹤、3D感應) 與軟板等使用量明顯增加。