女星陶晶瑩主持華視《好彩頭》等綜藝節目而成名，在1990年以歌手身份出道，2005年陶晶瑩與演員李李仁結婚，後共同育有一子一女。陶晶瑩7月30日在小巨蛋舉行演唱會，邀請16嵗的女兒荳荳作暖場嘉賓，陶晶瑩今（8日）放出了演唱會現場影片，影片中老公李李仁和兒子一同在舞台邊聼荳荳彈唱，李李仁為女兒感到驕傲眼眶泛淚，陶晶瑩配文敘述老公對家庭的付出並表達感謝。

父親節當天，陶晶瑩發出演唱會影片並寫下長文，提到自己小時候的父親大多是嚴肅、承擔著養家責任的，所以無法靠近交心，但現在的爸爸卻付出更多，為孩子揪心流淚。她還透露「在我們家，孩子的衣服、鞋子尺寸是爸爸抓的最準，孩子的感冒藥、皮膚藥、視力或身高成長紀錄，也是爸爸一手包辦」，可見李李仁對孩子的事十分用心。陶晶瑩感嘆：「時代改變了，謝謝這些爸爸們賦與父親這個角色更豐富多元的意義；一個美好的家庭絕對不能靠偽單親。大家一起經營，身體力行、把愛傳承下去。」

陶晶瑩還笑老公雖臉上長鬍子，卻有著柔軟的表情，看到女兒荳荳獨自一人承擔暖場嘉賓的重要責任，既為女兒感到驕傲，但又放心不下女兒，兩眼淚汪汪。在長文的最後，陶晶瑩表達了對老公辛苦付出的感謝，祝福老公父親節快樂。