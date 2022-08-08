動物無法用言語溝通，動物園的保育員常會藉著近距離互動，觀察動物身體的各處狀況，避免延誤黃金治療時間。壽山動物園共有11位男性保育員，分別照養白犀牛、紅毛猩猩、狐獴、非洲象等動物，每年365天持續不間段的提供給動物寶貝們最佳的照養環境，並關心他們的用餐情形及健康狀況。適逢父親節，園方特別公開保育員的暖男行為，像是幫白犀牛捉癢、替紅毛猩猩順毛等，保育員將動物當孩子般的愛護，溢於言表。

身型魁梧的保育員白博元透過幫白犀牛「犀奇」捉癢的機會，檢視牠臉部及犀牛角是否無恙；看到犀奇享受的模樣，室友「寶寶」也在後面排隊等候，捉到癢處還會瞇眼呢！話題女王紅毛猩猩「咪咪」在鏡頭前總是容光煥發，原來是保育員陳永仁會用鬃刷幫牠順毛，並藉此確認身體是否健康，還會採集新鮮的構樹葉幫咪咪加菜，呵護備至讓人稱羨。

狐獴家族搶食保育員陳裕琪手中麵包蟲的模樣讓人目瞪口呆；蘇卡達象龜專心享食，讓保育員丁建銘得以輕撫，反觀河馬「香香」喜歡在水中排便，因此池水很難維持清澈，保育員每週都要刷洗河馬池及清掃房間內的排泄物。非洲象「阿里」只要聽到保育員林裕強的腳步聲，就會主動親近討玩，讓保育員無法專心擔任鏟屎官。

園區內最資深的保育員李昭明先生擁有超過30年的資歷，看著法拉貝拉迷你馬用餐的姿態，眼神流露滿滿的愛；負責照養羊駝的保育員劉家宏，不僅剃毛技術精湛，還會每日與梅花鹿近距離餵食來觀察動物狀況；保育員林晏民除了幫非洲獅「小乖」進行動物訓練外，也餵玉米給最不怕生的冠豪豬享用；保育員蔡昇翰與單峰駱駝「強強」的互動也很密切。其餘還有在飼料倉庫及收容中心服務的工作人員，以他們獨有的父愛持續照料動物寶貝們，園方也獻上對他們的感謝。