「隆詩」夫妻吳奇隆、劉詩詩2月無端遭大陸微博博主影射婚姻亮紅燈，稱兩人已在進行離婚程序，讓吳奇隆、劉詩詩不堪其擾，最後雙方以「我們一直都很好」一起發聲闢謠，才堵住外界悠悠之口，其實吳奇隆、劉詩詩對婚姻生活低調，雙方各自在工作領域努力，而兩人今（8日）則被拍到一前一後現身做核酸篩檢，以行動證實夫妻關係正好著。

吳奇隆今被大陸八卦媒體拍到，步行現身橫店核酸篩檢站做檢測，他身穿黑色上衣、戴鴨舌帽，打扮相當低調，而吳奇隆回住處沒多久後，換劉詩詩搭車到檢測站，助理一路跟隨，還不時用手遮手機螢幕避免資料外洩，就連劉詩詩拔口罩讓醫護人員取樣，助理也伸手擋住，以免被不相干的人發現，結束採檢後，劉詩詩則趕緊前往片場拍片。

吳奇隆、劉詩詩被直擊一前一後做核酸篩檢，以行動證實夫妻關係正好著，網友也紛紛留言：「他倆的感情還是挺好的」、「詩詩在橫店拍戲」、「很好啊，夫妻感情很好」。

吳奇隆和劉詩詩2011年拍古裝劇《步步驚心》定情，小倆口在2015年結婚，並在2019年生下兒子，幸福組成一家三口，吳奇隆和劉詩詩婚後都維持低調作風，不過今年2月卻無端遭影射婚姻亮紅燈，稱兩人已在進行離婚程序，逼得夫妻以「我們一直都很好」發聲闢謠，吳奇隆還把微博大頭貼改成戴婚戒的照片，不只滅婚變傳聞還放閃，才讓「被離婚」事件告一段落。