WTA聖荷西網球賽，台灣女網好手詹皓晴與日本青山修子的女雙，今天（8日）上午決賽5比7、0比6不敵中國大陸組合楊釗煊／徐一璠，不過雙方下一站賽事加拿大多倫多羅傑斯盃首輪又要再度對壘，台日組合有機會復仇。

在聖荷西網球賽詹皓晴／青山修子以非種子之姿，在8強賽、4強賽連挫兩組種子，決賽遇到第4種子楊釗煊／徐一璠，首盤台日組合第7局先破發，加上第8局保發而取得5比3領先，可惜第10局邁向收下首盤的發球局被破發，第12局發球局又再度遭破而讓出首盤；第二盤詹皓晴組合的發球局面臨很多考驗，也三度發球局不保，被楊釗煊／徐一璠跨盤連得10局帶走冠軍。

儘管無緣拿下搭配首冠及生涯第19座WTA雙打冠軍，亞軍仍是詹皓晴本季目前最佳成績，也是繼去年2月和姊姊詹詠然於墨爾本網球賽亞軍後，再度闖進到決賽並收到精美的獎盃，賽後她表示：「雖然今天的結果不是我們要的，但還是很開心，久違的獎盃，下周繼續加油吧！」

詹皓晴下個挑戰是WTA 1000等級，總獎金269萬7250美元的羅傑斯盃網球賽，繼續為8月底登場的重頭戲美網調整，女雙繼續與青山修子合作，首輪就和楊釗煊／徐一璠很有緣的再度對戰，爭奪16強席位。