大雅國中教師林晨華，希望將自身經驗傳承給即將進入教育工作的學子。(台中市政府提供)

光榮國中教師袁靜娟，總會把在外學習到的最新理念帶回學校分享。(台中市政府提供)

僑仁國小教師李靜宜，繼續尋找教育「真善美」的更多可能性。(台中市政府提供)

「每個孩子都是國家的未來！」教育部優良特殊教育人員獎項為特殊教育人員最高榮譽，111年度台中市共有4名教師獲獎，包括市立啟聰學校教師林美玉、大雅國中教師林晨華、光榮國中教師袁靜娟及烏日區僑仁國小教師李靜宜。教育局強調，透過教育局和教師的共同合作及相互支持，提升特殊教育發展完善推動特殊教育。

教育局指出，啟聰學校教師林美玉認為身為一位特教教師，如果可讓特教學生往外走就勇敢讓他們去，秉持這樣理念，她2020年帶領國中部學生勇敢飛往澎湖，教師們利用各式增強策略協助學生成就這趟旅行；充分結合在校習得知識，妥善運用在旅途中，將「實地教學」精神發揮到淋漓盡致！

大雅國中教師林晨華投身特殊教育工作20年，教學上不斷調整教學方法，期許學生獲得最佳教學成效。他常協助普通班教師輔導班上的特教學生，協助他們提升人際互動與學習成效，曾經輔導一位亞斯伯格症學生改善同儕關係，增進自我肯定，最後順利進入台中一中就讀。他受邀到大學分享，希望將自身經驗傳承給即將進入教育工作的學子。

教育局表示，光榮國中教師袁靜娟30餘年教學生涯中，總會把在外學習到的最新理念帶回學校分享，個人方面以改善課程設計為主，團體方面則在教師間成立不同特教領域社群，進而邁向跨領域社群合作；她讓資優學生在課程中協助資源班老師設計活動，讓資優生學習以欣賞的角度同理資源班學生的努力。

僑仁國小教師李靜宜投身特教行列快20年，剛畢業時頭2年服務於特教班，面對班上三位患有頑固性癲癇的孩子，每天輪流不定時發病，對於初次挑梁帶班的她來說是場震撼教育，所幸有教助員及搭檔協力合作，讓她從開始的驚慌失措到最後能夠冷靜面對，繼續尋找教育「真善美」的更多可能性。