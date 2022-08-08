不滿美國眾議院議長裴洛西訪台，大陸4日12時至7日12時進行「環台」實彈演習，首日更一口氣試射11枚東風-15B短程彈道飛彈，其中還有4枚越過台灣上空。台海情勢引發國際憂心戰爭爆發，台灣民眾看來生活似乎「淡定以對」，但事實真是如此嗎？一項最新的街訪民眾心聲也在今日曝光了。

裴洛西3日離開台灣後，解放軍於4日正午起在台灣四周進行大規模軍演，CNN調派駐東京記者埃賽格來台灣採訪軍演下的台灣社會，發現台灣人仍正常生活。埃賽格表示：「餐廳外大排長龍，就是不覺得這裡的人有這麼擔心中國會攻打，可能是因為人們過去70年來都生活在中國不斷的威脅之下。」

但中天《劉盈秀報新聞》今日報導，近期以「共軍環台操演、戰機頻繁擾台，對於兩岸關係緊張人民有感嗎？」為題，在大台北街頭隨機訪問民眾意見，共計採訪了十多人。

其實不少民眾表示會擔心，但卻也對局勢感到無可奈何。有人說「當然是擔心會打起來，但若打起來也沒辦法」、「這次真的有比1996年那次還誇張」、「怕是一定會怕的」、「不要去挑釁對方就沒事」、「兩岸領導人一定都知道戰爭不好，相信會克制」、「兩岸和平最重要」；不過的確也有民眾直言「無感，生活還是得過」、「會緊張，但沒有太大實際的壓迫感」、「生活還是要繼續啦，平常心」。