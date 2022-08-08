紡織業者分析，棉花庫存量2021/22全球棉花庫存量及美棉庫存量為近十年來第四低，中國棉花庫存量亦為近十年來第二低，較低的庫存量將促使棉價易漲難跌；種植區炎熱乾燥條件，作物成長受阻擔憂揮之不去，以及美國7月就業數據優於預期，提振買盤回補，上周五美國棉花期貨強勁反彈，棉花價格上揚。年興公布財報，H1每股獲利達1.79元，創歷史同期新高。

今早紡織上游和牛仔成衣、布品個股走揚，7月底被打入全額交割股的如興(4414)拉出第二根漲停板，而同樣是生產牛仔褲和牛仔布品的年興(1451)，今早也漲逾半根停板。

年興公布第二季財報，第二季單季稅後盈餘為1.68億元，EPS達0.85元，毛利率為11.64%，營益率為6.46%；而今年上半年稅後盈餘為3.55億元，EPS為1.79元，毛利率為10.91%，營益率為5.26%。若以EPS來看，年興上半年的EPS 1.79元，已經創下歷史同期新高。

據了解，棉花價格從去年就開始上漲，牛仔布價格自去年4Q也陸續調漲售價，因此，牛仔布營收占比逾4成的年興，今年2Q和上半年的毛利率都超過2位數。年興今年股東會進行董事改選，第三代順利接班，由陳威翰接任董事長。

展望H1，業者表示，由於美國通膨仍處高檔，FED持續升息中，其對美國消費力的衝擊尚難評估，因此，對於H2持較觀望的態度。年興的營收中，約有6~7成來自美國。