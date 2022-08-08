79歲的陳姓老翁照顧重度腦性麻痺女兒近50年，前年疫情期間因女兒牙痛無法送醫就診，他不忍心女兒再受苦悶死她，最高法院考量他的犯行情堪憫恕且犯後自首，2次減刑後，依殺人罪輕判2年6月定讞，因不符合2年以下有期徒刑的緩刑要件，仍須入獄。

陳男的女兒出生時就患有先天性重度腦性麻痺，不但無法言語，也無法自行進食、行動，必須長期臥床，往返醫院就診非常困難，她又長期未獲主管機關提供相關的照顧需求與服務，她的生活起居，都須仰賴陳翁倆夫婦照顧。

2020年2月29日晚間，陳的女兒牙疼但當時因新冠肺炎疫情嚴重，無法送醫就診，他聽見女兒因牙痛不適不斷呻吟後，思及她長期臥床、為病所苦，止痛藥已無法緩解疼痛，於是用棉被掩住她口鼻悶死女兒。

陳翁殺死女兒後，服用大量安眠藥物陷入昏睡，家人隔天上午6點多，見他未依平時作息起床，於是入房察看，發現陳翁精神恍惚，就報警求助，經送醫急救，數天後清醒，向警方自首殺死女兒。

一審台北地方法院考量他自首並坦承犯行，且犯行引起社會上一般人的同情，2次減刑後輕判2年6月，陳提上訴主張精神問題抗辯，但高院委由醫院精神鑑定後，認為陳翁殺人時判斷能力及控制能力並無欠缺或顯著減損，無法免除或減輕其刑。

二審台灣高等法院認為，原判決認事、用法並無違法或不當，維持原判決刑度，依殺人罪判刑2年6月，陳翁另請求緩刑部分，高院認為本案經依法減輕其刑後，量處最低法定刑度為有期徒刑2年6月，不符判刑2年以下才能宣告緩刑要件，陳提上訴，最高法院駁回確定。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980