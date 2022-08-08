泰國「曼谷郵報」引述消息人士指出，泰國空軍（RTAF）本月中旬將與中國在泰國東北的莫肯（Udon Thani）舉行10天聯合演訓，雙方都派戰機、預警機參與對抗演練。

曼谷郵報（Bangkok Post）引述消息人士說，中方已確認參加8月14至24日的「鷹擊2022」（Falcon Strike 2022）演訓。

消息人士還說，中方將派6架殲-10C/S（J-10C/S）戰機、1架殲轟-7AI（JH-7AI）戰鬥轟炸機、1架空警-500（KJ-500）預警機參演，沒派俄製蘇愷-27（Su-27）系列戰機參加。

泰國空軍將由5架獅鷲（Gripen）戰機、3架阿爾法攻擊/教練機（Alphajet）、1架SAAB 340 AEW預警機參演；泰軍的美製F-16戰機也不會參加。

這項演訓是2015年以來的第5屆，前一次是在2019年，當時也是與這次一樣在莫肯省的泰國空軍第23聯隊進行。

據消息人士指稱，此次演習是為強化兩國間關係合作努力的一部分，以維護區域和平與安全。演訓另要提高兩國空中能力和效率，增進雙方空軍人員間的關係。

「國家利益」（The National Interest）雜誌指出，2015年第一屆鷹擊演訓時，中方派殲-11A（J-11A，即俄製Su-27SK戰機國產版）與泰國的獅鷲戰機對抗。

當時頭兩天的目視近距空戰演練裡，殲-11靠雙發動機的優勢取得擊落對方25架、自損1架的優勢。但後面4天的視距外遠距空戰，泰國獅鷲戰機以較優異的航電取得壓倒性逆轉，最後總成績中方擊落對方34架、泰軍擊落對方42架勝出。

「外交家」（The Diplomat）雜誌指出，在2017、2018和2019年的鷹擊演訓，中方先後改派比J-11更先進的自製殲-10A、殲-10C戰機；有消息顯示改用航電較佳的殲-10系列後，中方取得更理想的成績，尤其2019年殲-10C的表現。

中國人民解放軍空軍在2010年代前幾無與外軍進行一定規模演訓。進入2010年代後，開始與巴基斯坦空軍進行「雄鷹」（Shaheen）系列空中演訓，以及與泰國的「鷹擊」演訓，另定期參與俄羅斯軍方舉辦的一些空中競技。

中國另於2010年參與過一次土耳其「安納托利亞之鷹」（Anatolian Eagle）演訓，由於土耳其屬北約成員，當時引發美國與北約關切。（譯者：陳亦偉）1110808