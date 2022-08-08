王姓竊賊日前趁著深夜闖入地檢署工地，偷走約60公尺的電纜線，檢警調查隨即掌握住在南投草屯的33歲王男與28歲的黃姓男子涉有重嫌。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

太歲頭上動土，彰化地檢署新建大樓遭竊，檢警循線逮到王姓慣竊，依竊盜罪移送法辦，不料法官審理後，裁定一萬元交保，但由於竊賊身上沒有現金，該名法官竟要求員警開著警車來回2小時近百公里路程，到南投幫忙取錢， 近日這件荒唐的事蹟在彰化警界流傳；彰化地方法院則回應，因犯嫌確診基於便民需求，才會請警方協助拿保釋金。

王姓竊賊日前趁著深夜闖入地檢署工地，偷走約60公尺的電纜線，檢警調查隨即掌握住在南投草屯的33歲王男與28歲的黃姓男子涉有重嫌，由於過去他們同在地檢署新建大樓工地打零工，前後共夥同4名同夥一同竊取電纜銷贓。

警方循線逮到王姓兄弟，6月21日到草屯拘捕主嫌王男，警詢後依竊盜罪移送彰檢偵辦，遭檢方聲押，但法院裁定他1萬元交保，不過當時王男說他身上沒錢，依法必須由家屬辦理交保，但沒想到法官卻要求員警到南投草屯幫王男取保釋金協助完成交保。

近日這件荒唐的事蹟在彰化警界流傳，有資深刑警看不下去，認為法官做法太誇張，從沒聽過要求幫忙奔走籌措交保金的，還要警方開著警車遠赴南投，這種事情跟詐騙集團有何不同，警方積極宣導法官不可能帶警察上門討錢，如今法官卻帶頭作亂，荒唐至極聞所未聞。

有律師指出，從法律面來看，法官確實有指揮警察之權力，但這是否在調度的範圍內有待商榷，另外從行政訴訟法來看，法官命令１萬元交保，交保不出來只能做羈押，等到家屬籌措足費用再來交保也可以，沒有聽過直接命令警察到家中拿交保金的。

律師強調，法官會審酌羈押的原因與必要，認為沒有羈押必要才會裁定交保，羈押原因譬如說有反覆實施同一犯罪之虞等等，但既然法官認定有羈押原因，但沒有羈押必要，所以裁定交保，就不能說他沒有辦法錢交保，法官還幫他找錢，你就應該要將他羈押起來了，怎麼會如此荒唐。

而交保的王男沒有學乖，7月還在南投犯案；彰化地方法院發言人黃齡玉庭長表示，法官審酌王嫌對案情如實交代也坦承犯行，過去雖有前科但2020年服刑完畢就未再犯案，考量其確診基於防疫才會將王嫌交保，但王嫌家人也都確診，基於便民才會在偵巡警方同意下，到南投拿保釋金。