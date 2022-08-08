新北市長侯友宜昨由宜蘭縣長林姿妙陪同，參訪清水地熱發電廠，被外界解讀是幫林輔選，民進黨新北市議員參選人卓冠廷還酸侯是為2024總統大選在布局。侯友宜今（8）日對此回應，新北身為大縣市，面對國家缺電危機，得更積極扮演好自身角色，因此他才會造訪宜蘭，參考地熱發電成功商轉的經驗。

先前民進黨新北市長候選人林佳龍出席同黨台中市長候選人蔡其昌新書發表會，國民黨發言人江怡臻批評「不尊重新北市民」，因此侯友宜昨走訪宜蘭縣與林姿妙同台，卓冠廷就不滿開酸「雙標」，並暗指侯為2024總統大選布局。

侯友宜今日視察中和安邦段青年社宅新建工程時，被記者詢問相關問題，他表示，新北市身為大縣市，面對國家缺電危機時，得更積極地扮演好自己的角色，有責任多元地拓展再生能源，所以新北市不但在太陽能、風力發電全力以赴也全力開發地熱發電。

侯友宜說，新北市地熱發電目前已有一家核准，另外還有六家在申請當中，核准後如何運作，都必須師法他人經驗、成果，才能做好部署設施，而由林姿妙帶領的宜蘭縣內，清水地熱發電是全台第一個成功商轉的案子，因此他才會走訪宜蘭，了解地熱發電過程中會碰到哪些問題。

侯友宜強調，他率領市府團隊到宜蘭縣，是為了新北市要承擔起國家能源的一分子，來為國家多做事，希望能順利發展新北市的地熱發電，一切都是為了市民、為了國家的能源發展努力不懈。