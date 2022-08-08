護國神山台積電設廠預定地「楠梓產業園區」7日動土，南台灣半導體產業鏈正式成形，也為S廊帶從台南善化的南科、到高雄林園石化工業區的8大產業園區周邊，添加房市紅利，楠梓產業園區房價1年上漲22％，南科和橋頭科更是分別飆漲32％和31％，未來發展備受矚目。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮8日表示，根據台灣房屋集團統計，南部半導體S廊帶各產業園區周邊，近1年房價表現，除了林園石化工業區周邊房價微跌1%之外，其餘各區近1年平均成交單價均呈上揚。其中，以南科特區及尚在開發的橋頭科學園區，周邊房價漲幅最高逾3成，分別達32％和31％，而受台積電議題加持的楠梓產業園區，周邊房價則從每坪16.7萬元，上揚至20.4萬元，漲幅約22％，仁武產業園區同樣由17.9萬元，上揚至21.1萬元，漲幅18％，雙雙成為S廊帶中，房價從1字頭一舉躍上2字頭的區域。李家妮指出，南部半導體S廊帶，以楠梓產業園區為核心，往北串連橋頭科學園區、路竹科學園區及南科，往南延伸至仁武產業園區、大寮和發產業園區、林園石化工業區、小港臨海工業區、及亞灣區高雄軟體科技園區等區。她說，南部半導體S廊帶將打造從材料、晶圓製造、到封裝測試等完整供應鏈，隨著楠梓產業園區開發啟動，除了關鍵大廠台積電將隨後進駐，其他包括德商默克、英特格、日月光等大廠也加碼投資，在路科、橋科等S廊帶各產業園區整裝待發，產業量能凝聚成形，將大幅提高就業力，加速城市經濟發展共榮，促進各產業生活圈，提升「人口群聚力」、以及「經濟消費力」，成為推動房市景氣昌旺的兩大助力。李家妮表示，漲幅最高的南科特區，受惠台積電進駐發展，已從小農村變身黃金城，房市價量持續向上成長，複製南科經驗，S廊帶各區周邊生活圈未來發展也備受期待。台灣房屋高雄品質促進會會長馮紹清表示，觀察高雄S廊帶產業特區，多數屬於房市蛋白區，商圈除了更具開發潛力，房價基期也較低，如生活機能完善便於通勤就業，勢必深受就業族青睞，新案帶動下中古屋連帶補漲，漲幅表現也會因此更明顯。馮紹清指出，以高雄地區漲幅最高的橋頭科學園區來說，雖尚處開發階段，距離園區最近的橋頭車站商圈，因擁有捷運紅線及台鐵雙軌機能，主要推案熱區多集中於鄰近捷運青埔站的橋頭新市鎮，最高成交單價已站穩3字頭。