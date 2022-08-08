電子檢測廠商東研信超（6840）公告7月合併營收為新台幣8,493萬元，再創單月歷史新高，較去年同期成長20.65％，年增幅為今年以來最佳表現；累計前七個月合併營收5.25億元，年增率為14.56％。

東研信超表示，5G NR、Wi-Fi 6/6E檢測占營收比重持續提高，加上兩岸新擴增實驗室的檢測量能提升，是業績保持成長主因，目前能見度至少可看到第四季，部份客製化檢測服務的訂單能見度甚至已可達明年第一季。

東研信超除提供電磁相容性、無線網通暨移動通訊，與安規等檢測項目服務，亦具備美、加、日、歐盟與台灣等多國的法規檢測與核發測試報告之資格，長期深獲多家一線消費性電子產品大廠的信任，檢測訂單穩定。且自跨入5G NR、WiFi6/6E檢測後，受惠相關移動通訊與無線技術規格的產品機種快速增加，公司目前在手訂單穩定維持在4.5個月以上；且在大陸松山湖與國內汐止兩地實驗室的新增檢測產能陸續加入營運下，單月合併營收已於上月突破8,000萬元，7月合併營收更達8,493萬元的歷史新高，東研信超預估，下半年營收將保持高檔水準，更有望再創新高。

東研信超表示，新增檢測實驗室的檢測產能提升，將拉高5G NR、Wi-Fi 6/6E檢測訂單量的成長幅度。大陸松山湖第二季單月業績逐月攀升，單月表現甚至超過第一季單季，預估下半年將持續成長；汐止新擴充實驗室自第二季已開放部分實驗室提供客戶租借進行檢測，待實驗室全數啟用，EMC、RF等相關檢測亦將陸續投入運作，可望大幅推動公司營收成長。

除了EMC、RF、Safety等強制性檢測，東研信超此次擴充檢測產能亦規劃部份投入客製化檢測服務。東研信超為台灣唯二獲得聯想電腦認可的WiFi Throughput檢測實驗室，隨著WiFi Throughput客製化檢測需求提升，該檢測訂單的訂單能見度甚至已看至明年2月，目前2座WiFi Throughput檢測實驗室皆保持三班制24小時檢測運作。公司表示，客製化檢測的測試時數及測試單價較高，產品檢測的毛利率亦較優，在客製化檢測的訂單成長下，將明顯挹注公司獲利表現。

東研信超進一步表示，5G NR 、Wi-Fi 6/6E已成為主流，各大廠商亦加速推出新機種，以因應市場需求。公司預期，5G NR、Wi-Fi 6/6E應用的快速普及，帶動檢測需求大幅增加，且下半年進入檢測產業旺季，預期台灣與大陸兩地業績將同步成長，在檢測產能持續吃緊下，下半年單月合併營收保持8,000萬元以上高水準表現可期，推升業績維持正向成長。