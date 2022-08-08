台南善化發生一起侄子殺害嬸嬸命案。50歲的胡姓男子，8日上午持刀殺死73歲林姓嬸嬸後，攜刀逃逸。警方據報追捕時，胡男作勢攻擊，員警先對空鳴槍喝令放下凶刀，對方不從後，再朝胡男開了2槍，經跳彈擊中對方大腿，他才棄刀就逮。警方將胡男送醫救治，並無生命危險，全案正由善化警方偵辦中。

上午8點19分左右，善化警分局獲報指善化胡厝寮發生凶殺案，林姓婦人身中數刀，倒臥血泊中，到院前已無生命跡象，經送醫急救仍不治。行凶的胡姓男子則逃逸。

警方循線前往命案現場附近緝捕胡男時，對方突然持刀衝出，員警喝令放下武器配合調查，但遭拒絕。雙方對峙中，員警先對空鳴槍，胡男仍不從，經朝對方腳邊開了2槍，胡男被流彈波及導致腳受傷，才棄刀就逮。警方將他送往麻豆新樓醫院救治，並無生命危險，已派員戒護就醫中。

據查，胡男的精神狀態不穩定，過去曾經多次鬧事，也是毒品人口。如今再犯下殺人重案，震驚純樸的地方。

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