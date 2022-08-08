內湖交通問題再成選戰攻防焦點，民進黨台北市長參選人陳時中昨祭出4大改善策略。國民黨台北市長參選人蔣萬安今批評陳時中如綠色青蛙，「不斷地吹，結果吹太大肚皮就破了」，更質疑陳時中稱只有他擔任當台北市長，綠營執政的中央政府才會跟他配合，要行政院長蘇貞昌說明是否對不同政黨的執政縣市大小眼。

蔣萬安今受訪表示，昨天看到陳時中大陣仗開記者會，提出相關改善政策，陳時中他野心很大，但懂得真的很少，就像一個綠色青蛙在選舉時不斷地吹，「結果吹太大肚皮就破了」，看到昨天他好像提出很多改善政策，但事實上什麼也沒說，只有一、二、三、四這樣的口號，而且很多是之前評估不可行的政策。

蔣萬安酸說，陳時中在記者會唯一明確講的，就是說只有他擔任當台北市長，綠營執政的中央政府才會跟他配合，「我非常驚訝，難道陳時中過去擔任指揮官就是用這樣的心態對待台北市嗎？」難怪當時不管是疫苗、快篩都不給台北市，造成台北市的痛苦跟困擾。

蔣萬安呼籲，蘇貞昌也應該好好出來說明，陳時中所宣稱的綠營執政的中央政府，會對於不同政黨的執政縣市大小眼，難道這是真的？還是只是他的幻想。

蔣萬安補充，雙北優化交通問題，最近他跟新北市長侯友宜交換意見、與他請益討論，達成非常高的共識，接下來也會陸續讓大家知道，未來雙北之間就會更加緊密合作，做好區域治理的工作。