大陸31個省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團，昨（7）日全日報告新增本土確診病例807例，其中無症狀感染者483例。另有境外輸入病例133例，其中77例為無症狀感染者。無新增死亡病例。

據大陸國家衛健委，昨日新增的本土確診有海南504例，浙江86例，新疆69例，廣東43例，河南25例，河北15例，內蒙古14例，廣西12例，兵團11例，湖北10例，重慶4例，湖南3例，山東3例，甘肅3例，北京2例，吉林2例，四川1例，以上數據包含無症狀感染者。

截至昨日24時，全大陸現有確診病例2270例，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例23萬1266例。

此外，香港累計36萬773例，死亡9540例；澳門累計791例，死亡6例。

海南疫情方面，自1日三亞發現首個新冠肺炎確診病例至今已有一週，截至昨日24時，海南本輪疫情累計報告本土確診病例1431例，目前仍處在高位上升期。

海南本輪疫情毒株Omicron變異株BA5.1.3，為大陸首次發現，其隱匿性強、傳染性強。面對嚴峻疫情，海南一方面通過多城靜態管理嚴控疫情擴散，另一方面加快核酸篩查速度、集中隔離和醫療救治工作。