海地總理亨利今天表示，幫派分子昨天在首都太子港一個富裕地區殺害主導政府住宅計畫的前參議員布西瑞斯。加勒比海國家海地犯罪集團猖獗，暴力事件激增。

路透社報導，布西瑞斯（Yvon Buissereth）是在警方與黑幫於拉布勒社區（Laboule）駁火時被槍殺。最近幾週太子港暴力事件頻傳，而在太陽城（Cite Soleil）也爆發黑幫爭奪地盤之戰，造成148人死亡、受傷或失蹤。

總理亨利（Ariel Henry）在推特（Twitter）寫道：「涉案兇手及其他在全國製造傷痛的犯罪者，都會全面起訴，他們必須在法庭上為可恥行徑負責。」

布西瑞斯2006年開始擔任參議員，2017年被任命為「推動社會住宅上市公司」（EPPLS）的負責人。

EPPL業務聚焦於低收入住宅，並與世界銀行（World Bank）和美國國際開發總署（the U.S. Agency for International Development）等外國機構有多年的合作夥伴關係。

海地各黑幫7月下旬在太子港激烈槍戰，使得主要大街及市中心的市立市場關閉。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1110808