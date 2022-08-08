前稱聯邦盃、現更名為金恩盃的國際女網團體對抗賽，中華女網隊好手們前進馬來西亞首都吉隆坡，為亞大區二級賽事奮戰，今天（8日）迎來首日賽程，中華隊首戰面對因為伊朗隊，首度擔任金恩盃教練的何智仁預計派出楊亞依、李珮琪扛起單打重任，許絜瑜和李羽芸這對相差整整一輪12歲的組合負責第3點雙打。

國際網總7日上午舉行領隊會議，中華隊被列為頭號種子，和香港、越南、寮國、伊朗，按照慣例，金恩盃出賽名單中，排名較高的選手將排在第2點單打，排名次高的打第1點單打，第3點是雙打，何智仁在歡迎晚會結束後召集全體開會，要大家把賽前練習的表現自我評分，共有技術、體能、心理三方面，最後訂出兩原則，排名最高，經驗豐富的李珮琪負責單打，發球強勁、擅長網前搶球的李羽芸負責雙打，其他位置再視三人狀況排入。

2022年金恩盃亞大區二級賽分成A、B兩大組，A組共有包括台灣、香港、越南、寮國、伊朗、新加坡、馬來西亞、大洋洲、泰國、馬爾地夫10國，比賽再分成兩小組，經小組循環賽後，小組戰績最佳的爭奪晉級2023亞大區一級資格。

賽前評估中，中華隊、香港隊、泰國隊實力相當，若要奪冠，取得晉級明年亞大區一級門票，中華隊勢必要連過香港和泰國這兩關，教練何智仁親自下場和每位選手陪練，博得李珮琪、許絜瑜、楊亞依、李亞芯、李羽芸5位娘子軍信任。

金恩盃亞大區二級開打前也出現小插曲，許絜瑜5日從美國先轉兩城市，再經台北轉機來吉隆坡，托運行李在轉機時遺失，苦等一天半後終於在7日晚間10點半送至下禢旅館，讓她破涕為笑。

金恩盃中華女網隊全體隊員高興展示領隊楊蔚萌頒發的紅包。（四維體育推廣教育基金會提供）

排名最高的李珮琪首戰擔任金恩盃中華隊第2點單打。（四維體育推廣教育基金會提供）

發球強勁，擅長網前對抗的李羽芸將是金恩盃中華隊雙打不二人選。（四維體育推廣教育基金會提供）