北部一名3寶媽因為3個月生理期沒來到婦產科做檢查，醫師詢問是否可能懷孕，夫妻倆都回答不可能，因為老公已經結紮了，但一照超音波聽見胎兒心臟砰砰跳，老公一度以為自己被戴綠帽，場面尷尬，醫師只好出來打圓場，建議這名老公去檢查輸精管。

婦產科醫師張宇琪在節目《醫師好辣》分享，這名42歲的3寶媽因為月經3個月沒來很憂心，由於老公已經結紮，因此很擔心月經沒來是因為生病，結果到婦產科檢查，一照超音波胎兒強而有力的心跳聲把夫妻倆當場打臉，老公更以為自己被戴綠帽，要求驗DNA，尷尬之下醫師只能婉轉地請這名老公回泌尿科檢查，輸精管是否又通了，以平息這場家庭戰爭。

婦產科醫師陳保仁補充表示，男性剛結紮完精液中還是會有精子殘留，一定要確認精液裡還有沒有漏網之魚，他笑說「但這個個案人家家庭幸福就好，我們給予默默的祝福」，而這對夫妻後續發展則不得而知。

醫師建議，動完結紮手術的男性，在3個月或射精20次後，應找時間驗精蟲確保乾淨了，避免又有小生命驚喜報到。