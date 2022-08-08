參加全國技能競賽的選手專心練習。（勞動部高屏澎東分署提供／林瑞益高雄傳真）

第52屆全國技能競賽成績揭曉，勞動部高屏澎東分署共拿下3金、3銀、1銅共7面獎牌佳績，其中在電子、中餐烹飪、健康照顧3職類更獲得金牌殊榮。

電子職類金牌得主歐宇勝在國中時期就對資訊電子領域展現高度的興趣，並累積多次的競賽經驗，為再精進提升專業技能，特別來到勞動部高屏澎東分署密集訓練，歐宇勝說，非常感謝分署職訓師的指導，讓他可以專心致志，透過不斷地練習，加強專業技術，一舉奪得金牌。

資訊網路布建職類銀牌得主孫翊恩，雖是競賽新手，但在勞動部高屏澎東分署的培訓之下，第1次參與全國技能競賽即獲得銀牌，讓孫翊恩信心大增，並相信自己的能力，一定能在國手選拔賽中，再創佳績。

勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，這次比賽高屏澎東分署共培訓18個職類32位選手，出賽項目包含有資訊網路布建、電子、麵包製作、中餐烹飪、健康照顧、網頁技術等職類，共獲得3金、3銀、1銅、第4名1名、第5名1名及佳作6名，期許選手們持續磨練、精進技能，在各自的專業領域中發光發熱，並期待在接下來的國手選拔，這些選手們能再創佳績。