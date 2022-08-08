47歲女星唐玲自2019年發現自己罹患癌症後，已陸續切掉子宮、卵巢及胃來保命，沒想到今年5月又被發現癌細胞轉移，甚至被醫生宣布已癌症末期，但她仍保持著樂觀的態度面對病情，受到網友讚賞。而今日父親節，唐玲除了透露父親是她痛苦及個性扭曲的來源外，悲慘的身世也讓她直言「這節日我沒什麼好快樂」。

唐玲今（8）日稍早於臉書時上發文表示「今天是父親節，我的爸爸曾經是我最愛的人，卻也是我痛苦與個性扭曲的來源」，而爸爸在她的印象中就是一個每天大呼小叫，會打女人跟小孩的男人；而且爸爸不但會劈腿、家暴，還十分小氣，對情感與家庭都不忠心，但所有的小孩中只有她最愛爸爸，讓她的妹妹相當傻眼還曾質問過她，當時唐玲則回應「因為爸爸從沒拋棄她」令妹妹忍不住酸她「價值偏差」，明明是一個父親對小孩該負的責任，對唐玲來說卻變成了天大的恩惠。

唐玲解釋，由於爸爸是已婚的身分外遇媽媽，生下她之後又在外面劈腿，讓媽媽心寒離開，但爸爸卻沒有拋棄她，反而將她帶回去與正宮一起生活，藉此「要脅媽媽回到他身邊」，但媽媽早已另組家庭根本不可能回去當爸爸的「細姨」，不過爸爸卻因此氣不過，只要問唐玲，媽媽是否有去找她，唐玲回答沒有時，爸爸便會說「這世界上怎麼有這麼狠心的女人」，卻從不反省自己的行為，讓唐玲忍不住表示「今天是大家紀念父親的日子，我也稍微紀念一下，祝你們父親節快樂，這節日我沒什麼好快樂」。

事實上，唐玲先前就曾在節目中公開自己悲慘的身世，因母親是小三讓她從小就被其他家人歧視，除了爸爸的正宮不准唐玲稱她為媽媽外，奶奶對外更直接說她是「細姨仔囝」，讓她從小就相當自卑，即使高中時曾聯繫過生母想見一面，生母卻因不想破壞新家庭，回應「我沒有女兒」同樣讓她備受打擊。如今父親雖已離世，但兒時的痛苦回憶仍影響著她。