新竹市政府即起升級「長照民眾原床泡澡服務」的軟硬體，讓使用者更舒適。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

為讓長年臥床的民眾能夠安心方便的沐浴，新竹市政府自2019年6月起提供「長照民眾原床泡澡服務」，讓失能身障者和失能長者免移位就能重拾沐浴體驗，即起市府再升級原床泡澡的軟硬體，讓使用者更舒適，有長照服務需求的民眾，1通電話就能申請。

代理市長陳章賢表示，對於家中有失能身障者需長期臥床照顧的民眾而言，身體清潔是照顧過程中一大挑戰，移動失能者到浴室洗澡，不但耗時費力，也可能伴隨跌倒意外風險。

為幫助失能身障者與失能長者有更舒適的沐浴服務，新竹市特別提供到宅沐浴、原床泡澡服務，由護理師、社工、照服員等所組成的專業團隊，到宅協助教導原床泡澡與照護技巧，讓失能者獲得更好的照顧服務，幫助每個需要被照顧的家庭。

衛生局長吳欣席指出，原床泡澡服務自2019年6月上路迄今，長照2.0服務提供的民眾已有1635人次，依民眾身分福利別不同，每次只需部分負擔約16元至52元，幫助長期臥床的民眾在沐浴後能舒緩情緒、幫助好眠，帶來身心靈的滿足。

衛生局說明，市府是與老五老基金會、清安照顧服務勞動合作社、松齡長照關懷協會合作，其中原床沐浴利用沐浴床或防水塑膠墊等簡易工具搭建「澡盆」，再以水桶、水管、加壓馬達注入溫水，使失能民眾不須離床即可達到促進血液循環、加速新陳代謝、提升免疫力、安穩身心的效果。

今年更邀請台灣樂福國際慈善福利協會至新竹市為長年臥床民眾提供到宅沐浴服務，將原本老舊車體更新並換裝、採購全新沐浴用品，盼讓失能身障者及失能長者有更優質的沐浴體驗。

衛生局表示，歡迎有長照服務需求的民眾利用網路線上申請長照服務，也可至衛生局，或電洽長照專線1966諮詢服務內容，將有專人服務。