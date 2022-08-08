交通部鐵道局17日下午3點將辦「高速鐵路嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案」線上招商說明會，歡迎有投資意願的業者參與觀看並提供意見。

鐵道局指出，高鐵嘉義站前地上權案，土地面積約5.4公頃，允建容積約2.6萬坪，可規劃為總部辦公大樓、百貨商場、會展中心、旅館等使用；契約期限為30年設定地上權，前4年定額權利金底價為0。