華新麗華看好電動車前景，提前卡位布局應用在電動車電池的冰鎳，向青山集團取得印尼旭日50.1％股權，華新5日再投資1.46億元，取得印尼緯創冰鎳廠29.5％股權，等2024年第一季全面量產，華新印尼鎳生鐵年產4萬噸鎳金屬，加上依持股比例，總計可掌控鎳生鐵及冰鎳年產能8.4萬噸。

此外，國際鎳價從高點下滑，近期英國倫敦金屬交易中心（LME）鎳3個月期貨及現貨行情在2.2～2.3萬美元區間震盪，華新預期，國際鎳價會在8月落底，9月底開始爬升，第三季不銹鋼事業獲利有壓力不如第二季，第四季會回歸正常。

華新第二季合併營收504.83億元、營業利益31.51億元，認列華新科、華邦電轉投資收益分別是1.5億元、11.4億元挹注，淨利歸屬母公司54.55億元，EPS從去年同期1.05元增加至1.59元。上半年合併營收930.41億元，淨利歸屬母公司92.90億元，EPS達2.71元，雙雙改寫同期新高。

華新表示，不銹鋼事業朝向產品高值化發展，未來高質化不銹鋼占比提高至三成。華新大陸煙台冷精棒廠、盤元廠高效產線，預計2023年第三季完整大陸不銹鋼供應鏈。華新計畫併購義大利不銹鋼棒線材廠商Cogne，規劃2023年初完成併購，年30萬噸鍊鋼能量的高端認證產品，儘管歐洲能源價格大漲，義大利廠持續生產，華新也會透過Cogne全球14個國家、21個經銷通路銷售台灣華新產製不銹鋼產品。

華新指出，2025年電池用鎳量從2021年38萬噸增加至118萬噸，年複合成長27％，華新4月董事會決議，投資3.8億美元，其中2億美元，取得印尼旭日冰鎳廠50.1％股權，另外，再投資1.8億美元，興建冰鎳廠，5日董事會再通過出資1.46億美元，取得印尼緯創29.5％股權。

華欣指出，旭日及緯創兩冰鎳廠各有4條冰鎳產線、各年產5.5萬噸，各自有380MW發電廠，旭日預計2023年第一季、緯創2024年第一季量產，華新可持股比例掌控冰鎳廠產能，加上華新印尼鎳生鐵廠年產能4萬噸，華新可掌控鎳生鐵及冰鎳年產能提升至8.4萬噸。