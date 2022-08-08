近期全台掀起一股殭屍熱潮，適逢農曆民俗月到來，台中福華大飯店為搶攻中元商機，首度推出「招財納福普渡禮組」，有澎湃三牲禮，五果起士蛋糕、超擬真Q版金紙蛋糕、饗福豬腳補財庫，方便各行各業採買供品做準備，一起祈求閤家平安。

台中褔華為便利民眾快速採買，即日起至8月26日，1F豪吧雲端廚房祭出冷凍普渡禮組，包含聖皇燉雞湯(1鍋)、饗福豬腳(1盒)、蔥靠鯽魚(1入)、金紙蛋糕組，限時優惠特價2,699元。

台中褔華表示，凡8月10日前早鳥預訂普渡禮組套組，來店自取加贈西點餅乾禮盒一盒，宅配享套組免運。

台中褔華表示，聖皇燉雞湯以養身食材精燉，製作工序繁瑣；饗福豬腳甘甜鮮香，外皮嫩滑Q彈，肉質軟嫩多汁，搭配主廚特製蒜蓉佐醬，享用過的饕客讚不絕口。

此外，蔥靠鯽魚是經典浙江功夫菜，將新鮮鯽魚以醋浸泡後油炸至酥脆，加入薑片、青蔥、米酒、鎮江醋等，以慢火墩煮數小時而成，酸香甜味四溢。

除普渡禮組外，台中褔華還有多項應景創意商品， Q版金紙蛋糕組：檸檬千層口味的金紙蛋糕1模、3柱香(巧克力棒)，售價420元。凡消費任一單品，可享加購優惠價299元；另同步推出創意單品五果起士蛋糕，購買普渡禮組加購價499元。