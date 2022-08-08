國立台北科技大學的社團傳出一則民進黨台北市長參選人陳時中後援會造勢的工讀資訊，時薪竟高達600元。國民黨台北市長參選人蔣萬安今表示，深刻體會到民進黨真的是無限資源，他們打無限資源的戰爭，但所有民眾支持，對他來說就是選戰的資源，也每天奮戰的大力丸。

今天適逢父親節，蔣萬安說，一早打給父親祝他父親節快樂，晚上盡可能跟他吃飯不然就是吃宵夜，他笑稱，大寶現在大了，每次要抱他會有點不耐煩，小朋友長大就是這樣，還好有二寶，二寶很可愛，現在一歲。

蔣萬安指出，也深刻體會到民進黨真的是無限資源，他們打無限資源的戰爭，不管之前的雙主菜便當，到這次600元工讀費用，相較之下他們當然資源非常少，但是我們有所有民眾支持，對他來說就是選戰的資源，也是他每天奮戰的大力丸。

對於陳時中明天要成立內湖後援會，蔣萬安透露，他的內湖後援會很快就會成立，上兩個星期士林後援會就已經正式成立，當天活動非常成功，昨天大同區後援會也正式啟用，接下來各區後援會，實際已經在運作，相關成立大會都在既定的時程上面，一一會公布讓大家知道。

另外，近期蔣團隊再添新戰將，延攬媒體人陳國君擔任總幹事顧問一職。蔣萬安說，總幹事林奕華過去跟陳國君在文傳會、新北市政府都共事過，林請陳協助團隊、協助總幹事相關工作，希望共同面對年底的選舉，為台北市擘畫更好的未來。