行政院長蘇貞昌今（8日）上午8時召開擴大防疫會議，全球疫情持平略降11％，惟鄰近國家疫情嚴峻，多國病例、住院及重症數增加。蘇貞昌指出，桃園機場自今日放寬相關轉機規定，請指揮中心與交通部妥適規劃安排相關轉機作業以及動線調整，也請交通部持續督導出境層及從業人員之防疫措施。

蘇貞昌表示，目前正值暑假期間，上周及本周亦有七夕及父親節等節日，民眾外出旅遊及飲食人次及頻率都大幅增高，顯見國人在配合指揮中心防疫指引之下，台灣社會已逐漸步入正常生活，而近期適逢民間中元普渡期間，各地依其習俗皆有舉辦各類民俗活動，請指揮中心持續宣導相關防疫措施，讓民眾得以遵循，也請指揮中心隨時緊盯國內疫情發展，並持續與地方政府合作推動提升各地疫苗施打率。

蘇貞昌指出，桃園機場自今日放寬相關轉機規定，請指揮中心與交通部妥適規劃安排相關轉機作業以及動線調整，也請交通部持續督導出境層及從業人員之防疫措施，而今日也是父親節，感謝所有在第一線的防疫工作場域的每一位父親；此外，因近日來台訪客、貴賓及返國國人較多，入境人數亦持續增加，請指揮中心持續盤整相關醫療量能，也感謝交通部民航局的辛勞，以及在此期間所有的醫護及防疫工作人員。

指揮中心表示，全球疫情持平略降11％，惟鄰近國家疫情嚴峻，多國病例、住院及重症數增加，須密切監測國際間變異株的演變；國內近一周新增本土病例數持續緩降，較前一周（7／25-31）下降約4％，Rt值趨近於1.0，顯示疫情即將進入低點，而國內已檢出BA.5本土病例，社區人流活動回升，加上近期境外移入病例數仍高，檢出變異株以BA.5為主，國內各項防疫措施有必要維持。

指揮中心表示，自上（7）月7日起調升入境總量管制為每周4萬人後，上周（8／1-7）入境總人數為3萬7790人次，桃園機場入境通關及交通作業尚屬順暢，而自今日零時起已放寬轉機規定，取消專屬候機室以及轉機停留時間12小時內等限制，藉此提升轉機作業效率以及旅客便利性。