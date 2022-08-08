今天是8月8日父親節，台南市長黃偉哲也向全台灣每一位堅強的爸爸、每一位超級奶爸，說一聲「父親節快樂！」

黃偉哲今（8日）在臉書發文，首先提到「爸爸的快樂你想像不到，爸爸的堅強你也一樣想像不到！」他指出，成為父親後的種種責任，促使爸爸們更加積極堅強，才能成為子女的依靠，「讓孩子放心追逐夢想」。

最後黃偉哲表示，今天是父親節，自己要祝「每一位堅強的爸爸、每一位超級奶爸」，父親節快樂！