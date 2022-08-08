鋼琴家魏樂富除了能彈琴，還能擔任說書人，表情十足。（姚志平攝）

李斯特鋼琴藝術節能聽到的罕見曲目，包括李斯特的馬采巴交響詩雙鋼琴版本。（姚志平攝）

魏樂富與葉綠娜兩人再度聯手策畫的鋼琴音樂節，以李斯特為主題，精選其多首作品，展現他不同面向的性格，同時還有多位新生代鋼琴家、音樂家參與演出。（姚志平攝）

鋼琴家魏樂富除了能彈琴，還可以擔任說書人，由他的妻子葉綠納擔任鋼琴演奏，兩人攜手呈現作曲家李斯特在台罕見演出的說唱劇，將在李斯特鋼琴藝術節登場。

擔任演員的魏樂富，表情十足，唱作俱佳，他表示，大家提到李斯特作品，總會聯想到「超技」，「但超技是一部分，回歸到最後，李斯特也是一個人，是陰暗面、光明面的綜合土，透過他的才華呈現高超的藝術，影響所有人。」魏樂富也表示，「事實上李斯特年老的時候，已經開始不喜歡炫技的東西，反而回歸簡單。」

這是由魏樂富與葉綠娜兩人再度聯手策畫的鋼琴音樂節，以李斯特為主題，精選其多首作品，展現他不同面向的性格，同時還有多位新生代鋼琴家、音樂家參與演出。

魏樂富表示，李斯特的作品量很大，也具有實驗特質，「這些作品他都沒有丟棄，也因此我們還有很多作品沒聽過，如果全部要演完，可能需要百場以上音樂會才能完成，因此沒辦法全本呈現，而他是這麼有天分的鋼琴家、作曲家，我想呈現他的靈性和信仰。」

葉綠娜表示，李斯特精神帶有一種實驗性和無限可能，「他的音樂不只是表現在樂器演奏上，還可聽見他的哲思、靈性，他從小是天才兒童，曾為到處巡演而苦，也因此在哲學和神學上尋求寄託。」

音樂節能聽到的罕見曲目包括李斯特的馬采巴交響詩雙鋼琴版本、說唱劇《雷諾蕊》、《詛咒》、《第三號鋼琴協奏曲》與《華麗的波蘭舞曲》等54首精選曲目。

李斯特鋼琴藝術節將於8月8日到8月16日登場，地點包括台北國家音樂廳和國家演奏廳。