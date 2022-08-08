今年中秋連假是9月9日（周五）至9月11日（周日），台鐵今（8）日宣布，中秋連假疏運期間9月8日（周四）至9月12日（周一）共5天，全線加開各級列車總計122班次，本周四零時開放網路及電話語音訂票。
台鐵表示，加開班次包含東部地區實名制列車4班及9月9日至11日樹林－花蓮EMU900型區間快車6班、七堵－高雄EMU900型區間快車6班。另為加強疏運旅客，9月8日至9月12日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。
台鐵表示，中秋連假車票自11日（周四）零時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站http：／／www.railway.gov.tw及各車站時刻公告。另東線實名制列車班次，於8月12日（周五）零時起開放111年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼U或V及上開兩者之的配偶與直系血親1親等國民訂票。
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