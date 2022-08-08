在香港上市的大陸地產商龍光集團宣佈暫停支付5筆境外美元優先票據到期的利息，市場憂心這將引爆新一波債務違約，房地產市場前景依舊不明。

不過8日截至10點26分，龍光集團股價仍小漲0.46％，報港幣2.18元。

澎湃新聞報導，龍光集團7日晚間在公告中表示，自2021年下半年以來，接連出現部分市場參與者的離岸債務拖欠，削弱了行業持有者的信心，使得流動性進一步收緊。融資管道減少，購房者情緒低迷，融資性和經營性現金流逐步萎縮。與大陸其他開發商的情況一樣，龍光集團近幾個月的合約銷售額較上年同期出現大幅下降。

為緩解流動性壓力，龍光集團將推行措施以加快開發中物業及已竣工物業的預售及銷售，加快銷售回款及其他應收款項；在需要時以合理價格出售資產，促進資金回籠；積極落實措施以管控行政成本及資本開支。

在境外債務方面，龍光集團稱，必須通過對公司境外債務的整體管理，以實現對集團業務和運營至關重要的更穩定的資本結構。為了推進整體債務管理方案，公平對待所有債權人，公司將暫停支付下述5筆境外美元優先票據到期的利息。

龍光集團表示，上述有關境外美元優先票據的利息暫停支付可能導致公司債權人要求加快還款。暫停付息是公司境外債整體管理的一部分，希望從整體上有效化解財務壓力。截至目前，公司並無接獲公司發行的境外美元優先票據的持有人就加快還款發出任何通知。