韓國政府官員透露，韓國政府日前已向美國表示有意參與晶片四方聯盟的預備協商會議，並且將視會議結果決定是否正式加入該聯盟。

據了解，這次會議將在本月底或下月初舉行，主要針對該聯盟的具體議題細節展開協調。

晶片四方聯盟是美國今年3月提出的方案，它邀請了日本、台灣與韓國共組晶片四方聯盟，以對抗中國半導體的崛起。不過據韓國媒體報導，由於擔憂加入該聯盟後恐將影響在中國市場的業務，使得韓國政府對此提案依然遲遲未決。