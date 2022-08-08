在香港上市的大陸半導體廠中芯國際傳擬於北京新建的12英寸晶圓廠CIM國產化項目於近期被迫暫停，主因是該項目技術承包方上揚軟件（上海）無法完成中芯的半導體CIM軟件國產化需求，最終導致項目暫停。

受此消息影響，中芯國際8日高開1％後轉跌，現跌2.23％，報港幣17.5元。

綜合陸媒報導，本次承接中芯的北京CIM軟件項目國產化任務的技術承包方為上揚軟件（上海），於2021年先後完成人民幣（下同）數億元C1、C2輪融資，投資機構包括國家集成電路產業投資基金二期（國家大基金）、中芯聚源、浦東科投、浦東科創、哈勃資本以及深創投等。

消息人士指，上揚軟件累計投入超過了100人，前後時間投入最長的人達到了一年。但在今年5、6月的時候，經中芯國際IT部門多輪評估，最終判定無法完成中芯國際的半導體CIM國產化需求，並把報告給到了中芯國際高層。目前中芯的高層已經批准了IT部門提交的評估報告，並正式通知上揚軟件的人員撤離中芯，暫停在中芯的項目。

據指，目前承接方的百人團隊已經全部撤離中芯國際北京辦公地，回到原來的工作地，而多位負責該項目研發的高級別技術人員，已經開始在尋找新的工作機會。