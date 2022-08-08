台北市松山區公所延續去年叫好又叫座的單身聯誼活動，規畫輕熟齡組，同時兼顧提振北市觀光旅遊，安排知名歷史建築林安泰古厝絹印體驗及花博天使館午茶，結合多項互動遊戲，讓參加者在濃濃古風與蔥蔥綠意美滿氣氛下喜結良緣，促成11對男女配對成功。

參加者的熱情比艷陽還熱烈，不僅全員到齊，在互動遊戲中也非常投入，更有參加者表示聽聞朋友介紹來報名，特別喜歡松山區公所舉辦的單身聯誼活動，活動最後參加者於遊覽車回程路上，依然與心儀對象聊個不停，回到松山區公所後更是相約一起逛在地的饒河街觀光夜市培養感情。

松山區長游竹萍表示，公所自7月1日開放輕熟齡組網路報名，報名情形十分踴躍，不少家長更是一早便致電區公所，詢問報名事宜，認為公部門舉辦的聯誼活動普遍品質較高，相對讓人安心。

松山慈祐宮也特別為單身聯誼參與者準備特製愛情鎖，祝福大家「幸福解鎖、愛情迎門」，讓參與聯誼者相約帶著愛情鎖至松山慈祐宮祈福及過爐，接著到松山區著名景點「彩虹橋愛情廣場」掛上愛情鎖，於河岸邊感受浪漫氛圍，並至鄰近著名的饒河街觀光夜市品嘗夜市美食，一同達成促進國旅及提升結婚率的雙贏效益。