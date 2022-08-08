民進黨台北市長參選人陳時中昨（7）日召開記者會，公布「改善內湖交通」的3支箭，民進黨基隆市長參選人蔡適應也說，區域合作與共同的交通政策措施才能有效改善長久以來的交通問題，透露他與陳時中、民進黨新北市長林佳龍有聯合的政策目標，將一同改善北北基交通問題。

蔡適應昨日在臉書表示，陳時中以區域的角度來看內湖交通問題，因此提出蓋捷運東環段銜接民生汐止線、基隆捷運等，而內湖的交通問題還有來自國道一號的車流，其中包括從基隆、汐止方向往內湖的通勤民眾。

「基隆的部分，分為基隆捷運和國道一號拓寬！」蔡適應指出，基隆捷運能改善民眾通勤習慣，達到分擔車流的效果；國道一號的拓寬，預計在五堵交流道至汐止端的瓶頸段，透過平面拓寬改善車流交會的壅塞。

蔡適應說，想改善長久以來的交通問題，必須要靠區域的合作與共同的交通政策措施，國道一號拓寬及基隆捷運是他擔任立委以來不斷爭取的政策，他也承諾未來將與陳時中、林佳龍攜手，一同改善區域交通問題。