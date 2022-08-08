晶圓代工龍頭台積電斥資120億美元在美國亞利桑那州蓋晶片廠，計劃在2024年起開始採用5奈米製程生產晶片，亞利桑那州長Doug Ducey在推特上發文，稱讚台積電為當地帶來強勁經濟增長，當地媒體也報導，台積電新廠附近的建造住房大幅成長，為房市注入活水。

亞利桑那州氣候乾燥、位處沙漠地帶，在台積電進駐後，帶來新的經濟發展機會，根據亞利桑那州媒體《azcentral》報導，當地開發商Empire Group將購買2塊土地，斥資金額分別為1440萬美元和910萬美元，準備在該地區興建近600間出租房，以因應台積電預計到2023年僱用2000多名員工帶來的居住需求。

日經亞洲先前報導，台積電在熊本縣菊代鎮設廠，可望為這個位在九州的小鎮振興產業。報導指出，台積電日本廠將有約1700名員工，其中300人是來自台灣的工程師，菊代鎮將受益於台積電帶來的人口成長和商機。

值得注意的是，台積電在台灣設廠，也為設廠處附近房市添助力，尤其台南新市因南科議題身價水漲船高，新成屋價格站上2字頭；台積電到高雄楠梓設廠，楠梓、岡山、橋頭與路竹串聯的科技廊帶區漲幅最大，去年(110)與今年(111)的交易價漲幅逼近40%。