國民黨主席朱立倫（前左）雲林縣助選，強調兩岸和平路線不要戰爭。（張朝欣攝）

國民黨主席朱立倫8日南下雲林縣，為黨內參選人助選，強調國民黨是最愛台灣的政黨，大陸持續對台軍演，國民黨會全力捍衛中華民國，確保台灣安全，維護兩岸和平，希望兩岸透過交流對話化解誤會，朝野大家一起來努力。

朱立倫表示，國民黨一定要走正確的路線，國民黨是創造中華民國、最愛台灣的政黨，永遠愛台灣，是真正為這塊土地打拚、保護這塊土地、愛台灣的政黨。他擔任主席以來，讓美國知道國民黨是最堅持民主自由的政黨，最愛台灣的政黨；與日本做朋友，讓他們知道國民黨是真真正正愛台灣的政黨。

對於大陸，朱立倫強調兩岸要繼續保持聯繫，要有對話交流，不要每天對抗，像這幾天軍演，大家都覺得很不好，國民黨為了愛台灣，堅持和平路線，不要戰爭，堅持「捍衛中華民國，維護兩岸和平」。

被問及農委會主委陳吉仲再度推出農遊券，朱立倫指出，對農漁民的幫忙要實實在在，讓大家能賺錢，不是到選舉才用這種方式，拜託民進黨腳踏實地，不要用政治考慮、臨時方式、一次性方式，要像雲林縣長張麗善一樣，實實在在幫助農民，讓產品能賣出去，行銷到全世界。