國民黨台北市大安文山市議員參選人楊植斗7日在臉書揭露，台北科技大學臉書社團內出現替民進黨台北市長參選人陳時中後援會造勢的工讀資訊，2小時600元，今提告陳時中團隊賄選。國民黨台北市議員徐巧芯今也曝光學生與聯絡人的音檔，對方表示工作內容就是造勢，主要是歡呼、拍手。

徐巧芯說，先前在網路上看到陳時中竟然在徵求俗稱的「走路工」，可以領600元，到現場什麼幾乎事情都不用做，只要假裝自己是陳時中的支持者，幫忙搖旗吶喊就可以領現金。

她指出，有些民眾打電話去報名，還真的成功，光是錄音就有2位，幫陳時中招募走路工的小姐表示確實有這項工作，可以領現金，工作很輕鬆「就是造勢，主要是拍手、歡呼」，還有報名者問之後還有沒有別的場次，對方說「剩」這一場，令人懷疑是否之前也都是用同樣的模式讓走路工來替自己造勢。

徐巧芯質疑，被抓包以後才要招募人員改口是「搬重物」，殊不知整個過程都已經被錄音當成證據，陳時中自己不敢回答，只派出發言人避重就輕切割，來不及了啦，楊植斗已經去提告賄選。

徐巧芯批評，「原來人氣是假的、買的、演出來的，欺騙台北市民並且幫自己壯膽到底有什麼意義啊？」錄音很清楚，這場幸好被提前抓包等於是「未遂」，更值得關注的是先前到底有多少？未來還會不會有？陳時中的「資源」之多，真的令人難以想像。

陳時中競選團隊發言人莊瑞雄指出，競選總部成立到現在，光在社群通訊軟體上招募志工，就有將近1000位志同道合的人參與，每天都在煩惱如何訓練志工來協助競選工作，不可能擺著這些人不用，花錢去僱用臨時工，這令人匪夷所思。