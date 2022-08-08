西藏自治區阿里地區應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室今天（8月8日）發佈公告稱，8月7日，阿里地區普蘭縣在常規核酸檢測中，發現4名外來旅遊人員新冠病毒核酸檢測陽性，已被判定為無症狀感染者，打破連續920天無新增確診或疑似病例紀錄。

公告詳情顯示，4例陽性感染者均來自西藏自治區日喀則市，1例為定日縣人，另外3例為桑珠孜區人。4人年齡在47歲-61歲之間。目前，當地已對4名無症狀感染者實施定點診療，並對其密接、次密接人員實施集中隔離管控。

阿里地區普蘭縣現已畫定中風險區7個：色拉龍寺、楚果寺、京華賓館、小郡肝串串火鍋、科迦寺、普蘭唐嘎國際邊貿市場、吉烏寺；普蘭縣其他區域按低風險區落實管控措施。

2020年1月29日，西藏自治區曾報告確診1例輸入型新冠肺炎病例。西藏自治區衛健委8月7日通報，截至8月6日24時，西藏自治區累計確診新冠肺炎病例1例，累計治癒出院病例1例，連續920天無新增確診或疑似病例。

此前在7月10日，西藏自治區下轄6個地級市和1個地區曾同日發佈疫情防控通告，對大陸國內風險地區進（返）人員、入境人員以及密切接觸者等的管理措施做出安排。

阿里地區要求，第一入藏地為阿里地區的所有來（返）阿人員在來（返）阿前，需提前3天通過藏易通「入藏報備」小程序完成報備，如實填寫行程信息。來（返）阿後，在第一入藏點（昆莎機場、日土縣泉水湖一級公安檢查站）主動接受工作人員查驗核酸檢測報告、行程卡、健康碼；如需居家健康監測的，期間做到不外出，就醫等特殊情況必須外出時做好個人防護，盡量避免乘坐公共交通工具。