高雄市政府觀光局辦理大港閱冰冰品市集嘉年華活動，8月6日、7日在新濱•駅前道路熱鬧登場，現場匯集超過33家的冰品名店，吸引眾多熱情的市民朋友及遊客到場。高雄市長陳其邁化身成閱冰總司令，當起一日店長叫賣，與民眾及店家互動。2日活動總計湧入超過2萬人次到訪，也投票選出自己心中最棒的冰品。

陳其邁表示，因為高雄天氣熱，走沒三步就想吃冰，同時高雄冰店的密度也是全台第一，暑假期間高雄不但旅館客滿，連冰店也幾乎客滿，這次配合「2022台灣文博會x台灣設計展在高雄」，推出大港閱冰系列活動，也成功展現在地特色吃冰文化，從冰品設計、展覽、市集活動讓民眾能夠賞冰、嚐冰滿足視覺、味覺享受，感謝所有冰品業者的熱情參與，讓這次的大港閱冰活動更添精彩，也感謝觀光局將高雄知名冰品店家聚集在此，民眾不必南北奔波、一次滿足，「照三餐來碗冰，就是高雄人」。

觀光局長周玲妏說明，這次冰品市集活動民眾參加踴躍，除了開放民眾現場針對冰品店家投票外，事前也邀請神秘客擔任評審，針對參與市集店家賣相、口味、創意、經典、衛生等項目評分，依店家特色選出五大獎項。

觀光局指出，這次冰品市集嘉年華活動店家票選果出爐「最佳賣相：芒果探戈、葉月堂雪花冰、PAPAYA泰、圓知圓味手作、轉角冰、冰塔、春田氷亭、美宣冰舖」、「最佳創意：吼賀冰棧、秀珠冰菓室、迷路。麋鹿糖藝鋪、Kaju咔啾義式冰淇淋、白木舟手工冰城、空氣分子、安庵抹茶、川田手切冰淇淋」、「最佳經典：大碗公冰、紅逗冰室、台糖、唐心幸福冰店、美滿冰菓室、金鶴冰舖（麵店）、吳家豆花、枝仔冰城、卵男雪淇冰」、「最佳口味：禾苑蔗片冰、知覺優格、定夏手工冰淇淋、皇冠冰城、合春圓仔、有食侯紅豆、台興芋冰城、冰菓蹦」、「超級人氣王：禾苑蔗片冰、冰塔、芒果探戈雪花冰、皇冠冰城、轉角冰」等五大獎項。

現場除了冰品市集之外，也邀請15家人氣餐車和傳統藝術龍鬚糖展演、DIY畫糖，還有樂團表演、大人小孩都喜歡的鋼鐵人英雄熱舞表演以及「親子踢毽子大賽」、「大聲說我愛你」、「繫著你我的愛-打領帶」等趣味遊戲，許多親子前來共度歡樂時光，而許多的特色冰品吸引不少網紅前往朝聖，並成功征服參加民眾味蕾。